Está aberto, entre os dias 22 e 27 de janeiro, o período de transferência para o curso de graduação em medicina oferecido pela Unesc em Vilhena.

Esta é uma oportunidade para estudantes que cursam medicina em outras instituições e que tenham interesse em ingressar no curso da Unesc, ou ainda para os aprovados, no ano 2020.1 , em processo seletivo de outra instituição.

O processo de transferência para ingresso no curso de graduação em medicina da Unesc consistirá na apresentação de documentação que comprove vínculo (declaração de matrícula, histórico acadêmico, matriz curricular e ementas) e ainda documentos pessoais.

Todos os detalhes sobre a transferência e ingresso no curso de medicina da Unesc estão disponíveis no edital divulgado no portal da Unesc.

MAIS SOBRE O CURSO

Além de atender todas as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de medicina da Unesc acompanha tendências mundiais de ensino e tecnologia. O curso, que tem como foco as metodologias ativas, que consistem no sistema de ensino, aprendizagem e avaliação por competências, foi implantado em 2018 e é sem dúvida a maior conquista para a educação superior de todo o Cone Sul do Estado de Rondônia.

Os investimentos em tecnologia são um grande diferencial do curso da Unesc e um exemplo é a mesa anatômica digital. Os recursos da mesa possibilitam ao aluno navegar tridimensionalmente por todo o corpo humano, com riqueza de detalhes precisos sobre tecidos, ossos, sistemas linfático, venoso e todos os órgãos do corpo dentro de uma perspectiva jamais vista.