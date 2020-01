Inaugurou em Vilhena o mais novo polo educacional da Unicesumar, oferecendo a população na modalidade de Educação a Distância (EAD) mais de 50 cursos de graduação nas especialidades de bacharelado, tecnólogo, licenciatura, 2ª licenciatura e habilitação.

O gestor da Unicesumar de Vilhena, Tiago de Oliveira Delani, conta que a unidade apresenta um portfólio de graduações e pós variados, dos quais destaca os cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, bacharelado em psicopedagogia, design de moda, gastronomia, produção cervejeira, segurança alimentar e muitos outros.

De acordo com Delani, a instituição nasceu em Maringá (PR), e possui mais de 30 anos no seguimento da educação. No campus presencial, a unidade oferece os cursos tradicionais de medicina – considerado referência no Sul do Estado – odontologia, direito dentre muitos outros. Já no formato de educação a distância, são 12 anos de atuação.

A Unicesumar possui um dos melhores conceitos institucional atribuídos pelo Ministério da Educação (MEC), além do Índice Geral de Cursos (IGC) – que afere o nível das graduação em uma escala de 0 a 5 – obter nota 4 em todos os cursos.

A rede da Unicesumar está presente em Cacoal, Vilhena, Mato Grosso, Paraná e Pará, com mais de 690 polos espalhados pelo país.

Como diferencial da modalidade a distância, o gestor apresenta o “Programa Go”, adicionado ao componente curricular como disciplina e que tem como objetivo contribuir para projeto de vida de seus acadêmicos. “Buscamos fazer com que o sonho deles se torne realidade. Nosso programa faz todo um acompanhamento de estudos, metas acadêmicas, pessoais e profissionais, além de auxiliar na gestão de tempo e oferecer serviço de coach”.

A metodologia do centro educacional é modular, tendo a duração de 10 semanas cada módulo e com estudos de duas a três disciplinas por vez. “Aqui o aluno estuda quatro semanas e vem ao polo para fazer a prova presencial”, pontuou ele.

O gestor detalha ainda que a Unicesumar oferece aulas conceituais e ao vivo, e mais, não há a obrigatoriedade de ir assistir, pois é disponibilizada no portal do aluno. A composição da nota não é apenas por meio da avaliação escrita, é realizado também atividades de estudos, exercícios práticos, fóruns e conhecimentos gerais.

O material usado é gratuito e colorido, com disponibilização de livros físicos. Não há taxas de vestibular e nem matriculas, o aluno paga apenas a mensalidade do curso escolhido.

“Hoje o centro educacional está com uma campanha de inauguração, que oferece 35% de descontos para todos os cursos. A promoção será até março, lembrando que nosso calendário acadêmico inicia dia 17 de fevereiro. Além desta campanha, a Unicesumar oferece a primeira mensalidade para todos os cursos no valor de R$ 99,90”, relatou o gestor.

E mais, após a matricula, a unidade oferece ainda cursos de nivelamento com oferta de disciplinas básicas como matemática, português, anatomia e biologia. E para os alunos que quiserem ingressar na unidade usando a nota do Enem, a unidade possui desconto progressivo que varia de 35 a 100%.

Delani finalizou convidando a população para conhecer a estrutura da unidade, localizada na Avenida Major Amarante, 2983, Centro. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (69) 3321-5442.