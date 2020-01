Iniciada na tarde de ontem, ou seja, quinta-feira, 23, a operação “Cidade Segura”, que tem como objetivo garantir a sensação de segurança e tranquilidade social comunidade Vilhenense.

Patrulhamentos e abordagem a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais estarão intensificados até o término da operação.

O objetivo é inibir o cometimento de infrações penais, bem como reduzir índices de criminalidade do município, com atenção especial para roubos à pessoas. A intensificação de patrulhamento ostensivo geral também tem como escopo apreender armas, drogas, veículos produtos de crimes e captura de foragidos.

São efetuadas ações de abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos, bem como Pontos Bases (PB’s) em logradouros em que há grande circulação de pessoas e que há maior incidência criminal, como também nas vias adjacentes – locais estes em que existem maiores probabilidades de ocorrerem roubos, especialmente a pedestres e ciclistas.

Segundo o Comandante do 3º BPM, nos últimos dias foi identificado através dos sistemas de análise criminal, um aumento no número de ocorrências de roubo à pessoas, onde os criminosos roubavam celulares principalmente de vítimas do sexo feminino. Neste sentido, a operação irá dobrar o número de viaturas nas ruas, a fim de coibir a prática delituosa.

O comandante ressaltou ainda que, através dos sistemas de análise criminal já foi possível levantar informações acerca de como essa modalidade criminosa está ocorrendo. Os policiais militares do 3º BPM estão sendo orientados e irão agir pontualmente com base nas informações levantadas, esperando-se um resultado satisfatório para garantir a paz social no município.

Todos os resultados da operação são registrados em tempo real, com apoio da tecnologia embarcada Mobile, em que é utilizado o tablet e impressora móvel para a confecção da ocorrência no local do fato, além de todos policiais estarem equipados com a body cam em que a abordagem fica registrada por meio da câmera acoplada ao colete do militar.

Resultados

Durante o primeiro dia de operação o objetivo já foi atingido com a intensificação de abordagens em diversos logradouros, onde circulam pessoas e veículos, visando inibir cometimento de crimes.

No primeiro dia de operação, não foi registrada nenhuma ocorrência de roubo pela Polícia Militar. A operação não possui data para acabar.