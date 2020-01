Nesta sexta-feira, 24, agentes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, em Porto Velho (RO), mais de 8 quilos de cocaína e flagraram 30 quilos de peixe sendo transportados de forma irregular.

Uma equipe efetuava fiscalizações no km 717 da BR-364, quando, por volta das 8h, deu ordem de parada a um táxi com dois ocupantes. Motivados pelo nervosismo do motorista, os policiais fizeram uma busca no veículo e encontraram cerca de 30 quilos de peixe (pirarucu e tambaqui, que estão em período de defeso) sendo transportados no assoalho do automóvel, sem qualquer tipo de refrigeração.

Já às 15h30, em abordagem a outro táxi, realizada no km 759 da mesma rodovia, os agentes flagraram um dos passageiros transportando, em uma sacola, 8,2 quilos de cocaína, distribuídos em tabletes. O homem, de 37 anos, levaria a droga de Guajará-Mirim (RO) até a capital rondoniense.

Diante dos flagrantes dos crimes de transporte de pesca proibida (artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais) e de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), os indivíduos receberam voz de prisão dos policiais rodoviários federais e, em seguida, foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Porto Velho.