O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), visitou a redação do Extra de Rondônia no início da tarde desta sexta-feira, 24, para fazer um convite especial à população para participar da ordem de serviço da iluminação de LED na Melvin Jones, que iniciará às 16h de hoje, na referida avenida no cruzamento com a avenida Curitiba, no bairro Cristo Rei.

Primeiramente, o parlamentar agradeceu o apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e o prefeito Eduardo Japonês, que os considera parceiros na concretização do benefício, que tem o valor de R$ 640 mil.

Macedo informou que os trabalhos iniciaram na última quarta-feira, 22, com a retirada dos postes antigos que estavam no canteiro central da avenida e o prazo para concretização dos trabalhos é de 90 dias.

“Os postes terão 8 metros de altura e lâmpada Led de primeira geração. Serão instaladas em toda a extensão da avenida Melvin Jones até a Perimetral. Quando pronta, a nova iluminação vai gerar mais segurança ao comércio e uma melhor qualidade de vida aos munícipes do nosso bairro. A obra, que foi promessa de campanha quando fui eleito vereador, só é possível graças ao esforço em conjunto com o deputado Luizinho e do prefeito Japonês”, destacou.

Macedo também disse que há outro recurso de autoria de sua colega de parlamento, a vereadora Vera da Farmácia (MDB), com apoio da ex-deputada Marinha Raupp, dando continuidade ao projeto de iluminação até o final do bairro Moisés de Freitas.

Concluindo, o parlamentar destacou que trabalho por várias obras na cidade, como asfalto, drenagem em vários bairros. “As demandas são várias, mas continuaremos nosso ritmo de trabalho visando garantir mais benfeitorias para os vilhenenses. Também temos um projeto em andamento juntamente com Luizinho para Iluminação também da avenida Paraná. O prazo para conclusão da obra é de 120 dias”.