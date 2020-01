Na tarde de sexta-feira, 24, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam três caçadores em Vilhena (RO).

Os homens portavam duas armas de fogo (revólver e rifle) e inúmeras facas, quando foram abordados pela equipe policial.

Aproximadamente às 17h30, os policiais faziam patrulhamento em uma estrada vicinal às margens da rodovia, quando deram ordem de parada a um carro de passeio, que era ocupado por 3 homens. Diante do nervosismo dos ocupantes, a equipe fez uma busca no interior do veículo e encontrou as 2 armas de fogo, 25 munições e 7 facas.

Questionados pela guarnição, os indivíduos confessaram que iriam caçar e que não possuíam qualquer documentação relativa aos armamentos. Em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o trio foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.