Durante a madrugada deste sábado, 25, no município de Ji-Paraná, a PRF abordou um veículo modelo Jeep Renagade que estava parado no acostamento da BR 364, em frente a um comércio, próximo ao trevo que dá acesso a Avenida Marechal Rondon, no 1º Distrito, e localizou um arsenal de guerra no porta-malas do veículo. Na ação, dois suspeitos foram presos.

Dentre diversas munições de grosso calibre, os policiais também apreenderam explosivos, metralhadora .50 e fuzis AK47, M5 e M-16, calibre .762 e .556. Armas de grosso calibre usados em guerras.