O município de Chupinguaia virou referência no Estado de Rondônia. É o segundo município a implantar o sistema on line, ferramenta que dá maior celeridade aos procedimentos administrativos na prefeitura.

O primeiro a implantar o sistema é o município de Jarú.

Em função desta conquista, a prefeita Sheila Mosso recebeu os parabéns especial dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO)

De acordo com Sheila, Chupinguaia virou referência estadual em virtude dos avanços conquistados nos últimos anos, como a inclusão no cadastro na plataforma de gestão e controle do transporte escolar. Rotas, trajetos, quantidade de alunos e de escolas, a frota, motoristas e monitores estão 100% incluídos na plataforma informatizada para gerenciamento (leia mais AQUI).

Os diversos avanços em setores prioritários motivaram – segundo a prefeita -a aprovação de suas contas pelo TCE, sem ressalvas, por dois anos seguidos

“Todos os servidores que mexem com abertura de processos foram capacitados em parceria com o TCE. Com isso, nossa população só tem a ganhar. Fazemos uma gestão séria, sem corrupção, respeitando o erário público e procurando sanar os problemas que se arrastam há décadas. Tudo isto em conjunto com a Câmara de Vereadores que é uma parceira desta administração”, disse a mandatária.