Atuando em cargos por diversas secretarias municipais desde 2002, sendo servidor efetivo do Município de Vilhena há cinco anos, Vanderley Raimundo de Luma, de 38 anos, anuncia publicamente sua condição de pré-candidato a vereador.

Apesar de estar filiado ao Partido Social Democrático (PSD) ele ainda não tem certeza se este será o caminho pelo qual pretende fazer trilhar seu projeto político, mas garante que as propostas que deve apresentar caso confirme a candidatura são voltadas a políticas públicas sociais e de apoio aos servidores.

Entre 2002 e 2012 Vanderlei atuou como servidor comissionado por vários setores da administração, como Semcog, Semfaz, Semter e Semas, e depois que assumiu a vaga conquistada com aprovação em concurso foi lotado na Semosp, mas trabalhou na Semagri, Semas, Semad e Semtran.

Luma já foi presidente da Liga de Futebol de Vilhena, além de também ter sido diretor de esporte da entidade. Foi membro do Conselho Municipal da Criança do Adolescente, além de vice-presidente da instituição, assim como foi presidente do Conselho Fiscal do IPMV.

Foi acadêmico de Direito na AVEC, sem ter concluído o curso, foi idealizador do Fundo Municipal de Agricultura, defensor do Programa Porteira Adentro, candidato a presidente do IPMV e seu currículo indica grande experiência em administração pública.

Como metas de ação em eventual mandato é o primeiro que se manifesta com proposta de luta para ressocialização e reinserção social de dependentes químicos com assistência à famílias atingidas por este problema; também quer estabelecer parâmetros para evitar perseguições a servidores motivadas por questões políticas; combate a corrupção.

Além disso ele pretende apresentar propostas de ação voltados à saúde, educação, obras, segurança, trânsito, assistência social, agricultura familiar tudo com planejamento e compromisso com a população, buscando atuar também na fiscalização das ações do Executivo.