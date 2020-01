O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), vem a público se manifestar em relação a ataques cibernéticos que vem sofrendo, por parte de uma imprensa marrom, grupos de WhatsApp, perfis fakes e páginas do Facebook. O parlamentar também relembrou a trajetória do presidente Bolsonaro.

Tudo iniciou após o parlamentar informar, através da assessoria de imprensa, que o contrato no valor de R$ 300,00, (divulgação de atividade parlamentar) com o “Portal de Rondônia”, seria cancelado. Antes, o mesmo portal publicava todas as matérias enviadas pela assessoria de imprensa.

O Portal de Rondônia, através da sua Fanpage iniciou os ataques, inclusive, levando os leitores ao linchamento virtual contra o parlamentar, divulgando as famigeradas Fake News.

Além do Portal de Rondônia, outros perfis de Facebook, inclusive um jovem de nome Samuel Costa, que se declara de esquerda elaborou matérias no jornal (brasil364), afirmando que o parlamentar é ladrão, sem ter apresentado nenhuma prova para tal acusação. Recentemente, o tal jovem, incitou em sua rede social que populares ateassem fogo na estátua de uma rede de loja que investe em vários Estados.

A página “Humor em Pvh”, através de um dos administradores (William Furtado) também esteve no gabinete do parlamentar e solicitou cinco cargos no executivo, mas tal pedido foi negado. Com isso, tratou de divulgar gastos do parlamentar, de forma exclusiva e direcionada, que estão no portal da transparência da casa, não para informar a população, mas para achacar, pois, não tiveram o pedido atendido.

Diante da situação, o parlamentar que tem um programa que é transmitido em sua FanPage (Fala Sargento) expôs aos internautas, os reais motivos dos ataques direcionados, com o intuito de manipular a sociedade contra o parlamentar.

Após o parlamentar, em entrevistas na capital, informar que é pré-candidato a prefeito de Porto Velho, os ataques tornaram-se ainda mais incisivos.

Eyder relembrou que o presidente Bolsonaro também sofreu durante a campanha ataques semelhante ao que vem sofrendo, por parte da mídia marrom, mas que não vai se calar.

O parlamentar também afirma que a assessoria jurídica tomou conhecimento dos fatos e as devidas providências estão sendo tomadas.

Eyder Brasil finalizou dizendo que é triste ver que jovens, que poderiam estar fazendo sucesso no jornalismo mostrando a verdade, se vendem por alguns trocados e a ganância pelo poder, fazem com que estes mintam, denigram e cometam assassinato de imagem.