O furto aconteceu na noite de domingo, 26, na Avenida Paraná, no setor 6. O caso foi registrado na Unidade Integrado de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), R.X.D., de 33 anos, chamou a Polícia Militar (PM), e relatou que, estava no bailão dos idosos acompanhado de sua esposa e um colega, quando percebeu que tinha perdido a chave do seu carro Volkswagen Fox cor vermelha, placa NCW-7924/Vilhena.

A vítima pediu para o rapaz que estava cuidando do som anunciar que ele havia perdido a chave, e se alguém encontrasse que entregasse para ele.

No entanto, horas depois, constatou que seu automóvel não estava no local que havia estacionado. Contudo, observou de longe alguém dirigindo seu carro em direção a BR364. Com isso, correu, mas acabou o perdendo de vista.

Diante dos fatos, a guarnição realizou diligências pelas proximidades, mas não localizaram o veículo.