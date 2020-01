Uma jovem motociclista ficou ferida ao cair da moto que conduzia em Cacoal, durante uma tentativa de assalto.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu enquanto os criminosos tentavam puxar a bolsa da vítima, de 38 anos. A ação foi filmada por câmeras de segurança.

Consta no boletim de ocorrência que a condutora seguia de moto pela Avenida Castelo Branco, quando dois suspeitos se aproximaram em outra motocicleta e ordenaram que ela entregasse a bolsa.

Um dos assaltantes então começou puxar a alça da bolsa da mulher, que acabou se desequilibrando e caindo com a moto na avenida. Devido ao acidente, os criminosos desistiram do roubo e fugiram.

A vítima foi socorrida até o Hospital de Urgência e Emergência (Heuro), com lesões do lado direito do corpo, principalmente no pé. A mulher segue internada na unidade e nenhum suspeito foi preso pela tentativa de roubo.

