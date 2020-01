O fato foi registrado na noite de domingo, 26, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 43 da BR-364, sentido Porto Velho, próximo a Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PRF fazia ronda de rotina pela rodovia, quando os patrulheiros avistaram dois caminhões estacionados no pátio de um restaurante abandonado, sendo um caminhão tanque e um bitrem.

Com isso, foi feita a aproximação para averiguação. Contudo, os policiais flagraram três homens, o motorista da carreta tanque, o motorista do bitrem e mais uma pessoa agindo de forma suspeita.

Perguntado o que fazia naquele local ermo, o motorista do tanque disse que estava vendendo sobras de óleo. Porém, os suspeitos demonstraram certo nervosismo. Entretanto, os patrulheiros constataram que o motorista do tanque estava furtando e vendendo combustível para o motorista do bitrem. Foi encontrado vários galões escondidos, totalizando cerca de 250 litros.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde deverão responder pelo crime de furto e receptação.