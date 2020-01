Uelisson Clei Gomes da Silva, de 38 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, 28, dentro da suíte de um motel na Rua Pirapitinga, bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com informações da ocorrência policial, o homem chegou em um carro de motorista de aplicativo por volta das 23h da noite de ontem (27) no motel. Ele ficou sozinho e após algumas horas interfonou para a recepcionista

dizendo que um irmão dele estava chegando para pagar a conta.

O irmão então chegou, mas a vítima não atendia os chamados das recepcionistas e nem as ligações via telefone do irmão, que desistiu e foi embora.

Já por volta das 3h, as funcionárias do motel resolveram abrir a suíte com a chave reserva e se depararam com o homem pendurado ao pescoço com uma corda no banheiro.

Assustadas, as mulheres acionaram o Samu e a Polícia Militar. O médico de plantão constatou o óbito da vítima e a Perícia Criminal e rabecão foram solicitados para os trabalhos de praxe.