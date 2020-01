A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), de Vilhena, foi alvo de bandidos na noite de segunda-feira, 27.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), recebeu chamado para comparecer na Semtran, pois ladrões haviam invadido o local.

De imediato uma guarnição se deslocou a secretaria, e contato com os vigilantes, eles informaram que estavam de plantão e quando amanheceu o dia, perceberam que a porta do galpão estava arrombada, porém, não verificaram se algo teria sido furtado. Além disso, os guardas notaram que quatro veículos da secretaria estavam com as portas abertas.

Os servidores disseram ainda, que não escutaram nenhum barulho no local. No entanto, um dos guardas informou que sua motocicleta Honda Titan NCQ-1382/Vilhena, que estava na garagem ficou teve os fios da ignição danificados.