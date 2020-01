O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 29, no cruzamento das Avenidas Melvin Jones com Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da motocicleta Honda Fan NCW-6461/Vilhena, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando chegou no cruzamento ligou a seta para esquerda, com isso, acessar a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, neste momento foi atingido por outra moto que seguia na mesma direção.

No impacto, o motociclista cai no asfalto e sofreu várias lesões, sendo socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. O outro motociclista sofreu um corte na testa, mas se recusou a ser atendido pelos bombeiros. Além disso, estava aparentemente embriagado e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Com isso, foi detido e levado para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).