Agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio buscam informações para prender o suspeito de ter participado da morte do servidor público municipal U.M., de 42 anos.

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos na manhã desta quarta-feira, 29, e confessaram envolvimento no latrocínio.

O funcionário público foi encontrado morto na manhã de sexta-feira, 08 de novembro, de 2018 em um terreno abandonado na Rua Açaí com estrada do Japoneses, bairro Jardim Eldorado, na zona Sul de Porto Velho (RO).

As investigações da polícia apuraram que o servidor público teria sido morto durante um desentendimento após um programa sexual com os acusados. A vítima, em um carro modelo Prisma, teria combinado a relação sexual com os envolvidos na BR-364 com Rua Pau Ferro. Udermiçon não conhecia os acusados e foi com eles até o terreno baldio.

No local, depois do sexo com um dos adolescentes de 15 anos e outro individuo, houve discussão pelo valor do programa que seria de R$ 100,00. Durante o desentendimento, os acusados passaram a espancar a vítima com socos e enforcamentos até a morte.

Após o crime, o trio fugiu no carro da vítima, que foi localizado abandonado no dia seguinte, ocasião em que o corpo do servidor público também foi encontrado no terreno baldio. O carro foi deixado na Rua da Beira, bairro Areal da Floresta.

Quem souber de informações pode denunciar de forma anônima no número 197 da Polícia Civil, não necessita se identificar.