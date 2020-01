Dirigentes regionais e municipais do PSD, PSDB, PL e DEM realizam no próximo dia 07 de fevereiro, um evento conjunto em Vilhena a fim de alinhar entendimentos visando as eleições de outubro que promovem a renovação dos integrantes dos poderes Executivo e Legislativo em âmbito municipal.

O encontro suprapartidário deverá contar com a participação de integrantes dos diretórios municipais das legendas, além de lideranças dos quatro partidos que estão no exercício de mandatos e apoiadores das siglas.

A iniciativa tem como fim abrir as negociações para composição de alianças para a disputa eleitoral majoritária e abrir o diálogo de forma oficial entre os quatro partidos visando obter um acordo que possa ser estabelecido no maior número possível de municípios do Estado.

A abertura dos debates busca unificar o discurso, conciliar interesses comuns e pacificar eventuais conflitos entre os partidos que tentam articular o pacto político.

A movimentação dos dirigentes desses partidos será o primeiro movimento em escala da fase de pré-campanha eleitoral deste ano, e acontecerá no auditório do Posto Catarinense 1, em Vilhena, a partir das 9h, com a presença confirmada de deputados, vereadores e lideranças locais, além dos filiados das quatro legendas.