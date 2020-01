O acusado Ítalo Venâncio Lima Vieira, de 18 anos, foi denunciado pelo juízo da 2a Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho (RO) por homicídio triplamente qualificado, pelo cruel assassinato da própria irmã, Davilla Vitória, de 19.

O homicídio foi registrado na noite do dia 06 de setembro de 2019, na vila de apartamentos em que os irmãos moravam localizada na Rua Cabo Verde, bairro Três Marias, na zona Leste da capital.

Segundo o apurado, o crime foi motivado após uma discussão e cobrança de uma dívida. Com raiva de não receber o dinheiro, o acusado sacou uma arma de fabricação caseira e atirou à queima roupa na cabeça da irmã.

Na decisão, o juiz José Gonçalves da Silva Filho manteve a prisão do acusado e manteve a acusação por feminicídio, motivo torpe, e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O julgamento ainda não está marcado.

Venâncio fugiu após o crime, mas horas depois foi preso na casa da namorada no bairro Tiradentes. A arma do crime de calibre 28, foi apreendida no local pela

PM.

Algumas questões foram esclarecidas pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) da Polícia Civil. Uma testemunha que estava no quarto junto com a vítima, disse que Venâncio chegou ao local sem aparentar nervosismo e cobrou a dívida no valor de R$ 50, chegando a colocar a arma na direção da cabeça de Dávila. Foi nesse momento que a arma disparou.

Segundo a testemunha, Venâncio logo após o tiro correu em direção ao outro irmão e disse: “matei minha irmã, matei minha irmã, foi sem querer, juro que foi acidente”, abraçando o irmão Marcos Felipe.

O acusado pediu para as testemunhas (na casa havia outras três pessoas), para que ligassem para a polícia e que iria se entregar. Marcos Felipe foi à rede social defender o irmão, dizendo que o disparo foi acidental e que o crime não ocorreu por causa de uma discussão por dívida como estava sendo anunciado.

Outra testemunha disse que Venãncio chegou em casa irritado porque a irmã tinha saído à tarde para um ́piseiro ́ junto com a namorada dele e tirou satisfação com a vítima.