A Caixa Econômica Federal está ampliando sua presença em Rondônia com o objetivo de melhor atender os cidadãos. Por isso, em breve, três novas superintendências regionais serão instaladas em Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho.

A novidade foi anunciada pelo senador rondoniense, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. “No ano passado, solicitei ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a instalação de superintendências regionais do Banco em mais municípios de Rondônia. E essa semana, recebo a notícia de que meu pedido será atendido e que tr~es cidades serão contempladas com novas unidades”, explicou o senador.

“Rondônia tem 52 municípios e a instalação de novas superintendências da Caixa vai facilitar a vida dos rondonienses que as vezes tem que percorrer dezenas e às vezes centenas de quilômetros para conseguir atendimento em uma unidade do banco”, completou Marcos Rogério.

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, essa ampliação de superintendências busca suprir as demandas do interior do Brasil, o que efetivamente é muito importante. “Estamos buscando realizar uma gestão focada no atendimento ao cliente e no resultado de alta performance, que assegure o padrão e a qualidade nos negócios e atendimento à toda a população”.