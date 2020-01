N.S.B., de 41 anos e A.C.B.M., de 21 anos, foram vítimas de assalto praticado por duas mulheres armadas com faca na tarde de quarta-feira, 29, na Rua A 1, no bairro Jardim Vilhena, em Vilhena.

Conforme narra o boletim de ocorrência, mãe e filha caminhavam pela rua citada, quando foram abordadas por duas mulheres identificadas posteriormente pelas iniciais A.R.C.O., de J.T.M.R., na qual uma delas estava armada com uma faca e anunciou o assalto.

As ladras usando de pressão psicológica e apontando a faca para as vítimas ordenaram que entregassem o celular. Com medo, mãe e filha não esboçaram reação e entregaram o aparelho.

Contudo, populares que presenciaram a ação criminosa conseguiram segurar uma das assaltantes, mas a outra que estava com o celular conseguiu fugir de bicicleta.

Porém, a bandida que foi pega pelas testemunhas, que é figura carimbada no mundo do crime e usuária de drogas, deu algumas informações aos policiais que identificou a comparsa que também tem passagens pela polícia junto com seu marido por vários delitos praticados na cidade.