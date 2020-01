O mestrado em direito é uma parceria do Minter, Unesc e a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grane do Sul (Unijuí). Com o foco em direitos humanos, o curso visa capacitar profissionais do direito e áreas afins.

As inscrições para o processo seletivo foram prorrogadas até esta sexta-feira e podem ser realizadas pelo site. Posteriormente, a documentação física poderá ser entregue diretamente na secretaria da Unesc.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: prova escrita no dia 07 de fevereiro, análise curricular, análise do projeto de pesquisa e a entrevista, que será realizada via Skype, em 20 de fevereiro.

O início das aulas será em 12 de março. A grande maioria das disciplinas serão presenciais e ministradas na sede da Unesc em Cacoal, sendo apenas uma ministrada na sede da Unijuí, na cidade de Ijuí (RS), e outra disciplina ministrada na modalidade à distância.

O mestrado possui carga horária de 450 horas e duração de dois anos. Com nota 4 na Capes, o curso possui duas linhas de pesquisas, sendo “Fundamentos e Concretização dos Direitos Humanos” e “Democracia, Direitos Humanos e Desenvolvimento”.

Mais informações através da secretaria da Unesc, pelos telefones (69) 9 8466-7510 (Bonfá) e (69) 3341-4503, ramal 212, e-mail: mestrado@unescnet.br, ou pela secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Unijuí, pelo telefone (55) 3332-0545 ou (55) 3332-0200 ramal 3510, ou pelo e-mail: ppgd@unijui.edu.br.