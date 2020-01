Após reafirmar o compromisso de construir um parque infantil no distrito de Triunfo, com o vice-prefeito de Candeias do Jamari, André Bem, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) anunciou mais benefícios ao maior distrito do município.

O parlamentar destinará recursos para a compra de um trator, acompanhando de um conjunto de implementos agrícolas, tais como: roçadeira, recicladora, distribuidor de calcário e de sementes, arador, plantadeira, carretinha e bomba para pulverização.

O compromisso de investimentos para Triunfo ocorreu em reunião na Assembleia Legislativa. Além do vice-prefeito, participaram do encontro que selou o acordo o presidente da Associação dos Feirantes de Triunfo Elizeu Supimpa e o presidente da Associação Recreativa e Cultural Imigrantes Jasnei Wolfart.

Os representantes da comunidade rural de Triunfo afirmaram que o distrito tem potencial agropecuário forte e com potencial de expansão. “O trator e os implementos agrícolas certamente farão com que os pequenos produtores cresçam e fortaleçam a economia do distrito e do município”, afirmou Jasnei Wolfart.

Ezequiel Neiva garantiu ao vice-prefeito que outros investimentos serão destinados no distrito. “Tenho esse compromisso com o André Bem e com a população de Triunfo”, disse o parlamentar.