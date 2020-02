Acidente envolvendo um carro Chevrolet Montana e um ônibus com símbolo da prefeitura de Vilhena, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 31, no cruzamento da Rua 11 com a Avenida Brasil (30), no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informação obtida pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Montana trafegava pela Rua 11, quando no cruzamento bateu no ônibus que seguia pela Avenida Brasil (30), sentido Avenida Paraná.

Apear do forte impacto, houve apenas danos materiais.