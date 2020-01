O Centro de idiomas Cultura Hispana, especializado em Língua Espanhola, continua com vagas abertas para formação de turmas. O inicio das aulas está marcado para o dia 11 de fevereiro.

As aulas acontecem duas vezes por semana, com horários disponíveis as terças e quintas, e aos sábados aulas especiais de conversação com dois horários disponíveis no período da manhã e tarde.

A formação é ideal para estudantes que pretendem fazer uma graduação em países nativos do espanhol, mestrandos e doutorandos, além de alunos que farão o Enem e optaram pelo idioma.

Para os interessados em fazer o curso, entrar em contato através dos telefones 3322-3736/ 9 9383-1832 ou ir até a sede da escola, localizada na Rua 11, nº 1105, esquina com Avenida Brasil, Bairro Bela Vista.