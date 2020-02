Um homem identificado por V. L., de 45 anos, foi morto a tiro no começo da noite de quinta-feira 30, na Linha C-50 (próximo a fazenda do Piola) no distrito de Vila Palmares, em Theobroma.

Segundo informações de familiares, Valteir teria ido em uma casa que fica localizada aos fundos de seu lote para ligar as luzes, quando foi atingindo por um disparo de arma de fogo na cabeça.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações com testemunhas, e acionou a perícia técnica para realizar os trabalhos periciais de praxe.