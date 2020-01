A sede da Câmara de Cerejeiras foi palco de Audiência Pública na noite desta quinta-feira, 30, momento em que gestores da prefeitura fizeram a prestação de contas relativas ao 3° quadrimestre de 2019.

Vários secretários municipais usam o microfone para levar a conhecimento público das atividades no último semestre no município.

O vereador Saulo Siqueira de Souza, que representou a Casa de Leis, deu as boas-vindas aos convidados e fechou o evento com uma breve prestação de contas do trabalho dos parlamentares, ao mesmo tempo em que defendeu o legislativo do que ele chamou de “críticas infundadas” de pessoas envolvidas em grupos nas redes sociais.

Ele disse que a secretária municipal de saúde tem tido resultados positivos através da coordenação do atual titular da pasta.

Alega que, no final de 2019, a secretaria de saúde comprou R$ 1 milhão em medicamentos, a seu pedido, e que calçadas serão instaladas com recursos solicitados pelos vereadores, al´m de outras benfeitorias, num total de R$ 3 milhões.

“Quero parabenizar Valdir (secretário) ao citar a importância do Legislativo. Vemos nas redes sociais alguns grupos que criticam o Legislativo, mas não participam de uma sessão, de uma prestação de contas, para saber o quê o Legislativo faz A sociedade não vê as coisas positivas e acredita em críticas infundadas de algumas pessoas. O importante é que tenham o conhecimento de que os vereadores têm participação nas coisas que acontecem em nosso município”, desabafou.

COMPARAÇÃO COM COLORADO E CORUMBIARA

Na ocasião, Saulo disse que a arrecadação do município de Cerejeiras melhorou em comparação a outros municípios, como é o caso de Colorado do Oeste. “Há 12 anos que estou na Câmara. Antes Cerejeiras arrecadava menos, e hoje arrecadamos 30% a mais que Colorado. Isso mostra o quanto Cerejeiras está se desenvolvendo”, destacou.

Por outro lado, explicou que o trabalho em harmonia entre prefeito e vereadores é fundamental para esse resultado, comparando ao que acontece em Corumbiara onde – segundo ele – o comércio parou.

“Desde que entrei na Câmara, nunca vi confusão entre Legislativo e Executivo em Cerejeiras. Diferente, a gente vai para Corumbiara e dá dor de ver o comércio. Para vocês verem o que é uma gestão que não tem harmonia com a Câmara, um puxa para um lado, pra o outro. Várias portas de comércio fechadas. Lá estão carentes de gestores e pessoas que realmente querem fazer pelo município. E nós temos essa diferença. Então, acredito que cada secretaria de Cerejeiras vem se desenvolvendo bem”, encerrou