A Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou na tarde desde sábado, 1, acidente envolvendo um carro Fiat Palio e um caminhão Mercedes Benz.

A colisão aconteceu na BR-435, próximo a cidade de Colorado do Oeste. De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, chovia na hora do acidente e o motorista do Palio, por motivo ainda desconhecido, perdeu o controle do veículo, batendo na lateral do caminhão.

Apesar do forte impacto, e do carro ter ficado com a lateral dianteira esquerda, praticamente destruída, não foi registrado feridos graves. Apenas danos materiais.