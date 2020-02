Com toda a família reunida em Balneário Camboriú (SC), na última quinta-feira 30, dona Nair Gurgacz comemorou seu aniversário. Na foto dona Nair ao lado do esposo empresário Assis Gurgacz do Grupo Eucatur e Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), ladeados pelo filho senador Acir Gurgacz e sua esposa empresária Ana Maria Cardoso Gurgacz.

Recentemente em Cacoal, na prestigiada concessionária Fiat PSV do renomado Grupo Gilberto Miranda, José Valério adquiriu uma belíssima Fiat Toro Endurance 1.8 flex e recebeu as chaves do atencioso consultor de vendas Dyego Ramon.

No próximo dia 21, o médico Toshio Shiokawa será homenageado como “Cidadão Honorário de Cacoal” pela Câmara Municipal de Cacoal, cujo título tem como proponente o vereador Claudinei Carlos Ribeiro “Claudinei Castelinho”.

Toshio Shiokawa chegou em Cacoal em 1975 e construiu o Hospital e Maternidade São Paulo, do qual foi diretor clínico e proprietário até 2006. Foi fundador e 1º, 2º e 3º presidente do Lions Club de Cacoal Centro, fundador e 1º e 3º presidente do Country Club de Cacoal, 2º presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal, fundador da Guarda Mirim de Cacoal, fundador e 1º presidente da Cooperativa Mercantil e Agrícola de Cacoal (COOMAC), fundador e sócio-proprietário do Hospital Bom Jesus em Rolim de Moura, fundador e 1º presidente do Conselho de Desenvolvimento Industrial de Cacoal e médico chefe da Equipe Volante de Saúde do Parque Indígena do Aripuanã, da FUNAI, entre outras contribuições para o desenvolvimento da Capital do Café.

Atualmente Toshio Shiokawa reside em Santos (SP) e é diretor clínico do Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral (CEDIAL) e da RM Beiramar Diagnósticos Médicos em Praia Grande (SP). Em São Paulo, Toshio é monitor de ensino do curso de acupuntura médica da Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA) no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo.

Participando do IMCAS 2020 em Paris/França, a dermatologista aproveita o tempo livre para turistar por Paris, com o esposo médico anestesista João Paulo de Miranda Palma.

A dermatologista Sandra Maíra Marques da Clínica MMarques em Cacoal, está participando do 22º Congresso Mundial do IMCAS. O evento que teve início no último dia 30, com encerramento neste sábado, acontece no Palais des Congrès em Paris/França, e seu programa científico é construído sobre temas-chave em dermatologia, cirurgia plástica e ciência do envelhecimento.