Na tarde de sexta-feira, 31, um comerciante procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena e registrou que foi vítima de estelionato, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima contou que, no mês de agosto do ano passado emprestou para o empresário F.P.I., de 35 anos, o valor de R$ 10 mil, na qual depositou o dinheiro na conta de uma mulher a pedido do empresário que se comprometeu em pagar o empréstimo no mês de dezembro 2019.

Contudo, após o prazo estipulado, a vítima não recebeu o valor emprestado. Logo após, ligou e mandou mensagens para o celular do empresário. Porém, não responde e nem atende o telefone. A vítima disse que ficou sabendo que o empresário fez o mesmo com outras pessoas na cidade.

O caso será investigado pela Polícia Civil.