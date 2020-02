Modelo de dedicação e amor pelo ofício que exerce, o radialista Wilson Aguiar, de aos 76 anos, está afiado para cobrir mais uma campanha eleitoral este ano. Formado no ofício em 1.964, e exercendo a profissão desde a década de 80 do século passado, o veterano se mantém ativo com programa de rádio fazendo sucesso há três anos em Cerejeiras, além de estar na web.

O radialista narra que já enfrentou situações complicadas, recebeu ameaças, porém segue em frente, e quer promover entrevistas com todos os participantes do processo eletivo do ano na cidade que escolheu para viver.

Aguiar mantém o programa “Jornal da Manhã” pela Rádio Ondas Verdes, que vai ao ar todos os dias de semana entre 07hs e 08hs. A atração tem como assuntos principais a política e entrevistas, mas faz a cobertura geral do noticiário. “Faço questão que meus ouvintes fiquem bem informados logo no início do dia”, diz o radialista. O programa está no ar há três anos, e é líder de audiência. “Temos 85% dos ouvintes da cidade ligados no Jornal da Manhã, com mesmo índice de credibilidade e aceitação”, garante.

Wilson tem muitas histórias para contar, sua experiência é vasta e inclui todo tipo de situação, deste o agradecimento mais singelo até ameaças de morte, coisa que aconteceu em Ministro Andreazza. “Mas isso tudo é passado, e meu foco é no presente para atingir o futuro”, afirma.

Por isso, o jornalista garante que seus programas, tanto na emissora quanto na internet, continuam à disposição da comunidade, principalmente com relação a denúncias. Para tanto, o telefone 69 98442-2430 permanece aberto à população, entretanto Wilson Aguiar recomenda responsabilidade: “todas as denúncias que recebo são checadas e sempre procuro o outro lado da história, dando oportunidade para que todos se manifestem”, assegura.

A respeito da campanha eleitoral, ele pretende participar ativamente do processo no exercício de sua função, e tentará manter os microfones de seu programa ligados no assunto, inclusive dando espaço para que os candidatos se manifestem e apresentem suas propostas ao eleitorado. “Informação e transparência são fundamentais para que o eleitor saiba exatamente quem está escolhendo, e como jornalista quero estar atuando para contribuir com o processo”, finalizou.