Um homem identificado até o momento por “Timbó”, pois não portava nenhum tipo de documento, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 31, e uma mulher identificada como Márcia de Paula Santos, ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

O crime aconteceu numa casa localizada na Rua Manoel Regis, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um homem chegou numa moto, no endereço citado, entrou na casa de arma em punho, sem tirar o capacete mandou que as pessoas que ali estavam levantassem as mãos, em seguida apontou a arma para Timbó e disparou, a vítima caiu agonizando e morreu no local, depois o assassino atirou na mulher e fugiu tomando rumo ignorado.

As informações ainda dão conta que Timbó estava cumprindo pena no regime semiaberto, usava tornozeleira eletrônica. A Polícia Técnico Cientifica (Politec), foi chamada para fazer a perícia, depois dos trabalhos de praxe, liberou o corpo para funerária São Matheus fazer a remoção.