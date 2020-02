O Vilhenense Esportivo Clube empatou em 1 a 1 contra da União Cacoalense em sua estreia no Campeonato Rondoniense, na tarde deste sábado, 01, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Ramon Osni abriu o placar para time visitante, enquanto Edilsinho de pênalti empatou para o Leão do Portal.

Apesar do placar, as duas equipes criaram várias chances claras de Gol. O Vilhenense foi quem mais assustou, mas a Raposa da BR teve boa atuação com Ramon e Guilherme.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada. O Leão do Portal visita o Guaporé, no próximo sábado, 08, às 16h00, no estádio Cassolão em Rolim de Moura. Já a União Cacoalense enfrenta o Ji-Paraná o mesmo dia, às 18h00, no estádio Aglair Tornelli.

Ficha técnica

Vilhenense: Gil; Marcão, Danilo, Wembley, Julião Cesar e Willian; Daninho, Tuquinha, Lagoa Ariel e Yan; Berg, Pablo, Edilsinho, Lucão e Vinicius Bertozzi.; Gustavo Recife, Lucas Baiano, Gabriel Arruda, Marcelo Gabriel, Cartilagem e Ximba. Ténico: Leonardo Coelho.

União Cacoalense: Elias; Marquinho, Cristiano, Lucas, Wanderson e Fabinho; Charles, Warleson, Ramon, Guilherme, Matheus e Igor; Maicon, Adriano, Willian, Jackson, Bruno Kairon e Lucas. Técnico: Jorge Saran.