É com muita tristeza que os amigos de Bartolomeu Rodrigues da Silva, de 86 anos, comunicam seu falecimento, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 05.

O idoso que se encontrava internado na Unidade de Terapia Intensiva- UTI do Hospital Heuro de Cacoal desde a última sexta-feira, 31, devido uma infecção generalizada, acabou não resistindo.

Bartolomeu que era mineiro, mas criado em Goiás, ficou viúvo aos 50 anos e acabou escolhendo a cidade de Colorado para passar o resto de sua vida.

Apesar de viver distante dos parentes por mais de 30 anos, Bartolomeu fez amigos eternos que se tornaram sua família e que hoje choram sua perda.

O pioneiro que conquistou o coração dos coloradenses com sua gargalhada única, será velado na capela mortuária do bairro Cristo Rei de Vilhena após as 16h00 e será sepultado ao lado do único filho que o acompanhou na jornada rumo a Rondônia e que faleceu ainda jovem.