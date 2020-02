Acidente envolvendo uma carreta tanque e um carro Toyota Corolla, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 5, na cidade de Cacoal.

De acordo com informações do repórter Diego Maia, da TV Allamanda de Cacoal, o motorista do Corolla com placa de Colorado do Oeste, seguia pela BR-364, sentido Pimenta Bueno, quando em frente a um posto de combustível, ao fazer conversão para acessar uma via secundária, foi atingido na lateral esquerda pela carreta.

Apesar do forte impacto, houve apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para registrar a ocorrência.