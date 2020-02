O Vilhenense Esportivo Clube empatou em 1 a 1 com Boa Esporte, de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira, 05, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia) e está fora da Copa do Brasil.

Gindre marcou para equipe mineira, enquanto Ariel descontou para o time da casa.

PRÓXIMO JOGO

Com a eliminação, Vilhenense agora deve se preparar para a segunda rodada do estadual contra o Guaporé, neste sábado, 08, às 16h, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura.

FICHA TÉCNICA

Vilhenense: Gil; Marcão, Danilo, Wembley, Julião Cesar e Willian; Daninho, Tuquinha, Lagoa Ariel e Yan; Berg, Pablo, Edilsinho, Lucão e Vinicius Bertozzi.; Gustavo Recife, Lucas Baiano, Gabriel Arruda, Marcelo Gabriel, Cartilagem e Ximba. Ténico: Tiago Batizoco

Boa Esporte: Renan Rocha, Chiquinho, Wesley, Henrique, Caio Cesar; Carlinhos, Leo Goteira, Gledson, Jefferson, Gindre e Cesinha. Ténico: Nedo Xavier.

