Estreitar os laços de relacionamento com a Coopavel, cooperativa que é exemplo para o país, além de observar as boas práticas aplicadas na maior feira do agronegócio da América Latina, e assim trazer novas ideias para Rondônia. Esses foram alguns dos objetivos que levaram o presidente do sistema OCB/SESCOOP – RO, Salatiel Rodrigues, até a cidade de Cascavel (PR) para participar da feira.

Já na missa de abertura que aconteceu no domingo 02, ele foi recepcionado pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, parceiro de longa data e quem tem um carinho especial por Rondônia. Dilvo acompanhou Salatiel por toda a feira, apresentando as novidades e dando todo o suporte necessário.

A abertura dos portões do Show Rural Coopavel aconteceu na segunda 03, com o início as rodadas de negócios que seguem até a sexta 07. Essa é a 32ª edição da feira localizada em uma estrutura de mais de 720 mil metros quadrados, com mais de 600 expositores de diversas áreas do agronegócio.

Salatiel Rodrigues conta que logo que desembarcou no Paraná, participou de encontros e reuniões com lideranças que fazem a diferença para que o cooperativismo cresça em todo o país. Dentre esses encontros, o presidente cita a oportunidade de poder debater ideias com o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken e com o superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile.

“Fiquei impressionado positivamente com a estrutura tanto da Ocepar, quanto das cooperativas que expuseram seus produtos na feira. Tudo muito bem distribuído, organizado e com um visual que chama a atenção das pessoas. Sem contar com as palestras sobre o cooperativismo que são realizadas simultaneamente a toda programação da feira”, explicou.

Lideranças de Rondônia, como o vice – governador José Jordan e o secretário da Seagri, Evandro Padovani, além dos deputados estaduais Jhony Paixão, Alex Redanno, Ezequiel Neiva, Luizinho Goebel e Cirone Deiró, também marcaram presença no evento.

Outro encontro marcante e que rendeu até entrevista, foi com o renomado jornalista e palestrante, José Luiz Tejon, que fez questão de falar do carinho que tem pelo cooperativismo e por Rondônia.

Uma das curiosidades é que a Rondônia Rural Show que vai para sua 9 ª edição esse ano, nasceu inspirada no Show Rural Coopavel. E é exatamente por isso que exemplos positivos da feira sempre são buscados e trazidos para o Estado.

“Admiro a organização desse evento tão grandioso e que consegue resultados tão positivos. Trago na bagagem inúmeras ideias que deveremos aplicar já na próxima Rondônia Rural. Ideias que tenho certeza que irão agregar ainda mais no nosso trabalho de fomento ao cooperativismo”, finalizou Salatiel.