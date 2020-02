Na sessão ordinária da noite desta terça, 4, o vereador Rogério Golfetto (PODEMOS) deu início a mais um ano de trabalho por meio de ações parlamentares.

O vereador encaminhou à secretaria de Obras (Semosp), via Ofício Nº 232/2020, uma solicitação para que sejam realizados os trabalhos de encascalhamento e patrolamento das ruas 2200 e 2204 do setor 22 de Vilhena.

“Com o período chuvoso, agravado pela falta de manutenção, surgiram diversos trechos esburacados, o que vêm trazendo enormes danos aos veículos, como também dificultando consideravelmente o tráfego, ocasionando, com isso, transtornos às pessoas que utilizam as referidas ruas”, justificou Golfetto.

No bairro Assossete, o vereador solicitou, via Ofício Nº 233/2020, a limpeza da área verde localizada na rua Osmar de Oliveira com a 7605 no bairro Assossete, devido a que o matagal invadiu a área, trazendo risco aos moradores da região.