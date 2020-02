A equipe do deputado Alex Silva (Republicanos) esteve visitando na sexta-feira 01, o Assentamento Nova Aliança, localizado na Linha 28 de novembro, km 40 – estrada da penal em Porto Velho.

Na oportunidade, a equipe conheceu a sede da Associação dos Agricultores da Gleba Aliança (Agrilança) e conversaram com os membros para reafirmar a parceria do parlamentar com os produtores rurais da região.

Ao final da visita foram colhidas algumas demandas, sendo uma das principais, a falta de policiamento ostensivo nas redondezas. A comunidade em geral agradeceu o apoio de Alex Silva que se propôs a destinar emenda parlamentar para aquisição de implementos agrícolas e de uma lancha que será usada para patrulhamento policial na região de São Carlos.

Alex Silva disse que irá trabalhar para que as necessidades da comunidade sejam atendidas. “Iremos oficializar o mais breve possível ao comandante do 1° BPM major Carlos Gomes e passá-lo a problemática daquela região, como também estender o convite para que ele se faça presente na reunião que está marcada para acontecer na Associação Agrilança no próximo domingo das 09 às 10h”, concluiu o parlamentar.