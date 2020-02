Encontro que reuniu diversos partidos políticos movimentou a manhã desta sexta-feira, 7, a cidade de Vilhena.

O auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas ficou lotado de lideranças partidárias estaduais, municipais e simpatizantes provenientes do PSD, PSDB, PL, DEM e Solidariedade.

O objetivo dos dirigentes regionais é alinhar entendimentos visando as eleições de outubro com a renovação dos integrantes dos poderes Executivo e Legislativo em âmbito municipal.

A iniciativa tem como fim abrir as negociações para composição de alianças para a disputa eleitoral majoritária e abrir o diálogo de forma oficial entre os partidos visando obter um acordo que possa ser estabelecido no maior número possível de municípios do Estado.

O ex-senador Expedito Junior, que participou do encontro, disse ao Extra de Rondônia que o foco principal, contudo, é a candidatura própria a prefeito de Vilhena.

“Por ser a capital da região do Cone Sul, Vilhena é um dos municípios importantes em Rondônia. E o alinhamento político com as demais agremiações partidárias trará como resultado essa aliança e o objetivo principal de ter um candidato a prefeito nas eleições de outubro”, disse o tucano.

Contudo, o PSDB é o partido que tem a maior representativa no Legislativo, com três vereadores: Rafael Maziero, Adilsonde Oliveira e Samir Ali, este último, aliás, já manifestou interesse em disputar o pleito eleitoral.

Isto, para Expedito, é o que o grupo está buscando. “Samir já declarou ao partido a possibilidade de enfrentar essas eleições municipais ao cargo de prefeito. E é isso que estamos construindo. A decisão de Samir é um norte, um rumo. O que nós queremos agora é um alinhamento com o grupo”, destacou.