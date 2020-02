Não sei se você – que é empresário ou administrador – alguma vez já parou para pensar em como é formado o lucro mensal de sua empresa. Convido-o a acompanhar-me nesse raciocínio:

Embora a maioria das organizações esteja focada em aumentar as receitas, é bom ter ciência de que a obtenção do lucro correto é um desafio e uma prioridade não menos importante.

É evidente que as duas situações acima tem muito a ver com fixação do preço de venda. Sempre existe uma forma conceitualmente correta e gerencialmente oportuna, para fixar o preço de venda. Em outras palavras, fixar corretamente os preços de venda é uma arte e habilidade, uma tarefa técnica e política, árdua e contínua e ainda diretamente influenciável pela atuação dos concorrentes.

Tanto na atividade econômica quanto no mundo empresarial, é muito fácil cometer erros. Se você fixar seu preço de venda além do que deveria, corre o risco de perder vendas; se você fixá-lo aquém do devido, suas vendas aumentarão, mas você terá dificuldade para conseguir o lucro mínimo necessário para manter sua empresa competitiva e sólida.

A experiência me ensinou que o Lucro é composto, principalmente, de três variáveis:

A-Preço de compra: Se você fez uma boa compra, junto ao seu fornecedor, então você deu um passo importante e vai se beneficiar disso. Tal atitude vai lhe permitir revender o produto em condições ideais, aos seus clientes. Aqueles que falham, nesta parte do processo de formação do Lucro, estão cometendo um delicado erro operacional. É por esse motivo que os preços de venda variam tanto, de empresa para empresa;

B-Custo operacional e administrativo: Se sua empresa está sendo bem gerida e você tem rígido controle dos custos operacionais e despesas administrativas, então sua empresa vai lhe permitir repassar de modo eficiente estes custos ao cliente, na hora de estabelecer os preços de venda;

C-Retorno do investimento: Não podemos esquecer que ao ser criada a firma, um investimento foi feito. Agora, cabe a você, que é o administrador, tomar as ações apropriadas para que o lucro previsto em cada venda venha, no final do mês, disponibilizar os recursos financeiros correspondentes ao retorno do investimento ao empreendedor.

Essa constante interdependência de variáveis, começando na formação do preço de venda e prosseguindo na obtenção do lucro mínimo, é que torna a administração empresarial apaixonante. Espero que você esteja adotando as melhores estratégias, tomando as ações mais inteligentes e apresentando resultados excelentes.