Natividade Cury é uma guerreira no sentido da palavra, mulher de fibra e de atitude. Quem vê a serenidade no olhar de Native Cury, não imagina a luta desta mulher para tornar e consolidar a Unesc uma referência no ensino superior, em toda a região Norte do Brasil.

Native chegou em 1980, para conhecer o Estado de Rondônia ao lado do esposo Ismael Cury (in memorium). Na época, o então prefeito de Cacoal, Josino Brito soube do interesse do casal em investir e fez convite para ser criada uma faculdade. Convite feito desafio aceito, que teve apoio do município com a doação da área para instalação da primeira instituição de ensino superior privada de Rondônia, que com a aprovação do curso de pedagogia, pelo MEC, iniciou as aulas em 1987, dois anos após a inauguração e dentro do prazo estipulado pelo prefeito.

Com três filhos, Native iniciou a trajetória do início das primeiras aulas, vivenciando as inúmeras mudanças e evoluções nestes 34 anos, com o pioneirismo e tradição alcançados até os dias atuais.

Segundo Native, em sua trajetória dentro da Unesc, ela fez de tudo, sempre subindo degrau por degrau. Hoje é a diretora geral, mas já exerceu o cargo de secretária, coordenadora pedagógica e diretora pedagógica. Também limpou muito chão e rodou muita prova no mimeógrafo, brincou ela. Para Native, “a educação é o sentido de sua vida”.

