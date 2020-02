Dois ex-aliados se desentenderam publicamente nesta semana em Vilhena.

O ex-vereador Carmozino Alves (SDD) e o ex-dirigente do PSDB, Júnior Pintor (hoje sem partido), trocaram farpas via rede social após manifestação do ex-parlamentar, que comemorou a desfiliação de pintor.

Em áudio divulgado em grupos de WhatsApp, Carmozino parabenizou o líder maior do PSDB rondoniense, Expedito Júnior, que esteve em Vilhena, dizendo que a sigla tucana ganhou muito com a desfiliação de pintor, a quem chamou de “desgraça”.

“Só quero dizer pra você, Expedito Júnior, que você ganhou tudo aquilo que merecia ganhar, que foi essa desgraça desse Junior Pintor ter saído do grupo e do PSDB e sumir de sua vida. Esse é o meu pensamento. Você, Marcos Rogério, Mariana, Expedito Netto, ganharam com esse homem ter saído, sumido da nossa vida. Moro em Vilhena há muitos anos, e conheço Junior Pintor e sei quem é ele. Estou falando com conhecimento”, disse Carnozino.

Contudo, a resposta não demorou a chegar e, através de áudio, Junior Pintor rebateu o ex-parlamentar.

“Eu lamento muito, vir um ex-vereador cassado, que foi saindo arrastado da C:amara de Vereadores pela Polícia Federal, e estava usando tornozeleira até uns dias desses, foi preso por oito meses. Eu tenho coragem de trabalhar e não vivo às custas de ninguém. Quem é você, Carmozino. Você tem que lavar a sua boca, e é com quiboa para falar no meu nome. O maior erro de Expedito é ser seu aliado, de um homem que fez mal para Vilhena. Você é um ex-presidiário que não tem moral para falar em política”, rebateu.

Expedito Júnior, que foi senador da república, esteve em Vilhena na última sexta-feira para liderar um “grupão”, com a participação de membros de várias agremiações partidárias locais, rumo a uma candidatura própria a prefeito no pleito eleitoral de outubro próximo.

A DESFILIAÇÃO

Após se desfiliar do partido no qual permaneceu por mais de 20 anos, Junior Pintor explicou que deixou o PSDB por discordar dos ideais de alguns membros do partido, mas garantiu manter amizade com Expedito Júnior.

Em 2014, Carmozino e Júnior Pintor participaram na campanha a governador de Expedito Júnior (leia mais AQUI).