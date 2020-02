O deputado Ezequiel Neiva (PTB) intercedeu mais uma vez junto ao Governo de Rondônia buscando a melhoria do parque de máquinas da Residência Regional do DER em Colorado do Oeste.

O diretor-geral do DER, coronel Erasmo Meireles atendeu à solicitação do parlamentar e encaminhou à representação do Departamento, em Colorado, uma motoniveladora 140 K (patrol) nova.

Ezequiel Neiva comemorou a chegada da patrol para reforçar o parque de máquinas da unidade. “Esse equipamento contribuirá de forma significativa para a manutenção das estradas de responsabilidade do DER no Cone Sul do Estado, região responsável por cerca de 80% da produção de grãos (soja e milho) em Rondônia”, observou o parlamentar.

O deputado explica que a Regional do DER em Colorado cuida das estradas estaduais também das regiões de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara. “As estradas de terra precisam de manutenção constante. Se o produtor não escoar sua produção, o prejuízo é muito grande, também para o Estado que perde com o recolhimento de impostos”, atentou Neiva.

Mais equipamentos

Neiva agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo atendimento às diversas demandas que tem apresentado. O parlamentar recordou que em setembro de 2019 o DER em Colorado recebeu duas patrol e uma escavadeira hidráulica (PC).