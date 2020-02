O Vilhenense Esportivo Clube venceu de virada por 2 a 1 o Guaporé na tarde de sábado, 08, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. A partida foi válida pela segunda rodada do estadual 2020.

Marco Aurélio marcou para o Guaporé, enquanto Danilo e Willian balançaram as redes para o Leão do Portal.

Com o resultado, o Vilhenense chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Já o Guaporé soma apenas um ponto e caiu para a lanterna da chave.

Na próxima rodada, o Leão do Portal recebe o Ji-Paraná, no próximo sábado, 15, às 16h00, no estádio Portal da Amazônia. Por outro lado, o Guaporé, encara no Domingo, 16, no estádio Cassolão, o Barcelona em Rolim de Moura.