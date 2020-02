O Barcelona Futebol Clube empatou em 1 a 1 com Pimentense na tarde de domingo, 09, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2020.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo por Matheus de pênalti para o Índio do Norte, enquanto Marquinhos balançou para o time visitante.

Com o resultado, o Barcelona, somou 2 pontos e assumiu o segundo lugar do grupo B do estadual.

Na próxima rodada, Barcelona visita o Guaporé no sábado, 15, às 16h00, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. Já o Pimentense, recebe a União Cacoalense, no domingo, 16, às 16h00, no estádio Aglair Tornelli, em Cacoal.