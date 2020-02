Devido ao aumento de uma praga denominada “Capim Annoni”, popularmente conhecida como “Barba de Bode”, a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) realizará uma palestra instrutiva aos produtores da região.

O evento acontece no dia 20 de março, no parque de exposições de Colorado, durante o 6º Dia de Negócios, e contará com a participação de um especialista de São Paulo (SP), com mais de 30 anos de experiência no assunto, que falará sobre controle da praga e manutenção para uma boa pastagem.

A ação é uma parceria da Ascol com a Assembleia Legislativa de Rondônia e Associação Comercial de Colorado.

