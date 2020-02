Na manhã da última terça- feira 04, a assessoria do deputado estadual Eyder Brasil (PSL) esteve em reunião com representantes de Guajará-Mirim e o Conselho Municipal de Saúde, juntamente com o deputado estadual Dr. Neidson, para tratar da instalação da clínica renal no município.

Também esteve na pauta de reunião a linha de cuidado para atendimento às crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Atualmente, em Guajará-Mirim, há um total de 41 pacientes crônicos renais, sendo 31 do próprio município, e os outros das regiões próximas. O atendimento é realizado em Porto Velho.

A reivindicação do conselho é a instalação da clinica para atendimento a pacientes crônicos renais. A secretaria se manifestou, destacando que já existe um grupo estudando a instalação desta clínica, mas que por enquanto estão em fase de levantamento de dados.

No ano passado, o deputado Eyder Brasil já tinha manifestado atenção aos munícipes de Guajará e adjacências. “É preciso um olhar maior para a saúde da população daquela localidade, inclusive quando visitei a ponta do Abunã pude interceptar diversos problemas enfrentados pelos servidores”, pontuou.

Segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Guajará-Mirim, Alberto Carlos de Jesus, os motivos que levam uma porcentagem dos pacientes desistirem do tratamento, é a distância das localidades, a dificuldade de locomoção nas estradas, o fato do tratamento ser doloroso, entre outros, com isso, houve também a manifestação de interesse das clínicas particulares as quais possuem convênio com o Estado.

Durante a reunião, foi tratado também da entrega do hospital regional, a secretaria adjunta da Sesau, Katiane Maia explicou que falta apenas 12% para a conclusão da obra e entrega, porém a empresa foi acionada judicialmente e o prazo foi prorrogado.

Foi solicitada também, a prestação de contas sobre os convênios para a aquisição de remédios e insumos, sendo esclarecido, que em 2019, a Sesau atendeu o município com o envio de medicamentos e insumos que estavam em falta e tem atendido as solicitações da região apresentada durante os encontros da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que é um espaço de construção e consolidação de parcerias entre secretarias municipal e estadual.

Fizeram-se presentes também os coordenadores técnicos da Sesau, o presidente Estadual da Associação dos Crônicos Renais Jonas Cavalcanti, presidente do conselho estadual de saúde Elzilene Nascimento e o Coronel Dezert.