A executiva municipal do Progressistas em Ji-Paraná tem um novo presidente. O médico João Durval foi anunciado na função na última sexta-feira 07, após encontro com a presidente estadual do partido, deputada federal Jaqueline Cassol, e com o secretário-geral, advogado Luiz Paulo Batista.

João Durval é um profissional merecidamente respeitado em Ji-Paraná. Atuou como diretor da Fundação Sesp e Funasa, foi secretário municipal e estadual de saúde e há mais de 30 anos desempenha seu papel social como médico em diversos hospitais na cidade, sendo reconhecido por seu trabalho em prol da coletividade. Disputou a prefeitura do município em 2016 ficando como segundo mais votado.

Esta é a segunda passagem de João Durval pelo Progressistas que desta vez assume a direção municipal do partido já com grandes desafios e projetos para executar. Um deles é a pré-candidatura para prefeito de Ji-Paraná.

“Como médico aprendi a ouvir as necessidades das pessoas e aplicar soluções que atendam suas expectativas. Tenho acompanhado o trabalho do Progressistas e as ações vão de encontro ao que penso e executo no meu dia a dia. Por isso aceitei este convite de liderar o partido e ser o pré-candidato a prefeito”, declarou o médico.

Durante o encontro com a presidente e o secretário-geral, ocorrido em Ji-Paraná, também ficou estabelecida a realização de um grande encontro com lideranças políticas, filiados e pré-candidatos do PP ao pleito eleitoral de 2020. “Ji-Paraná é o segundo maior município do Estado e merece uma atenção especial do partido. Temos a convicção que o João Durval será um grande dirigente, pois exerce uma liderança nata e isso faz toda diferença”, exaltou Jaqueline Cassol.

Por sua vez, o secretário-geral também reconheceu a atuação de João Durval, não somente como profissional da saúde, mas pela seriedade com que desempenha seus diversos papéis. “Aqui no PP atuamos com honestidade, seriedade, transparência, responsabilidade e comprometimento. Vejo isso e muito mais no João Durval, motivos pelos quais acreditamos que a vinda dele é uma grande conquista para o partido em todo o Estado”, avaliou Luiz Paulo Batista.

Em dezembro de 2019, durante passagem por Ji-Paraná, os dirigentes da executiva estadual já haviam se encontrado com João Durval, ocasião em que manifestaram a intenção de contar com a liderança do médico no partido.

Na época, Durval estava de viagem marcado para o dia seguinte o que os impediram de prosseguir com o planejamento. Agora, com a retomada do trabalho de organização dos diretórios, os planos se concretizaram.

João Durval agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento do partido em Rondônia e, principalmente, em Ji-Paraná. “Todo poder emana do povo e para o povo deve ser exercido, lutaremos com muita garra para que isso se concretize em Ji-Paraná. Estou muito feliz em retornar ao PP”, agradeceu João Durval.