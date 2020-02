Na tarde desta segunda-feira, 10, uma moradora do município de Chupinguaia, enviou vídeo para redação do Extra de Rondônia, onde mostra o descaso do poder público com a comunidade rural, principalmente com os estudantes no que tange as péssimas condições das estradas vicinais prejudicando o transporte escolar.

De acordo com a sitiante as autoridades políticas têm um período longo de estiagem para fazer um bom trabalho e assim na época das chuvas, poder manter as vias em boas condições de trafegabilidade, mas não fazem.

A linha em questão é a 145 Assentamento Alberico Carvalho, eixo 08 – área rural de Chupinguaia. Ainda segundo a moradora, nesta segunda-feira, 10, começaram as aulas no município e da forma que estão as estradas os estudantes não vão chegar nas escolas.

